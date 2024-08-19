В Болохово бездушные владельцы приковали собак цепями к деревьям и оставили умирать голодной смертью

В Болохово хозяева-живодеры приковали цепями двух породистых собак в безлюдных местах города. Одного добермана местные жители нашли в районе заброшенных очистных сооружений.

Вторую собаку породы маламут нашли в районе террикона бывшей шахты номер № 23, сообщили очевидцы в группе «Подслушано Тула».

Добермана люди сняли с цепи самостоятельно и забрали к себе. А вот маламут никого к себе не подпускал. Собаку пришлось вызволять специалистам. Животные сидели без воды и еды на привязи больше четырёх суток.

— Уже установлена хозяйка собак. Владелица отрицает свою причастность к данным событиям, но пока не смогла предоставить доказательства, кто мог это сделать, — написали местные жители.

По словам очевидцев, соседи тулячки неоднократно сообщали в полицию и администрацию, что более пяти собак разных пород содержатся в одной из квартир МКД ненадлежащим образом, что очевидно по явному истощению животных.

