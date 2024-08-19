  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Болохово бездушные владельцы привязали собак цепями к деревьям и оставили умирать голодной смертью - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Болохово бездушные владельцы приковали собак цепями к деревьям и оставили умирать голодной смертью

В Болохово бездушные владельцы приковали собак цепями к деревьям и оставили умирать голодной смертью

Несчастных животных случайно нашли местные жители.

В Болохово хозяева-живодеры приковали цепями двух породистых собак в безлюдных местах города. Одного добермана местные жители нашли в районе заброшенных очистных сооружений.

Вторую собаку породы маламут нашли в районе террикона бывшей шахты номер № 23, сообщили очевидцы в группе «Подслушано Тула». 

Добермана люди сняли с цепи самостоятельно и забрали к себе. А вот маламут никого к себе не подпускал. Собаку пришлось вызволять специалистам. Животные сидели без воды и еды на привязи больше четырёх суток.

— Уже установлена хозяйка собак. Владелица отрицает свою причастность к данным событиям, но пока не смогла предоставить доказательства, кто мог это сделать, — написали местные жители. 

По словам очевидцев, соседи тулячки неоднократно сообщали в полицию и администрацию, что более пяти собак разных пород содержатся в одной из квартир МКД ненадлежащим образом, что очевидно по явному истощению животных. 
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:18 +2
Другие статьи по темам
Место
Болохово
Прочее
живодерыброшенные животныеволонтеры

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На улице Советской трамвай сбил женщину
На улице Советской трамвай сбил женщину
«Только обещают!»: жители ЖК «Авион» пожаловались на инфраструктуру нового микрорайона
«Только обещают!»: жители ЖК «Авион» пожаловались на инфраструктуру нового микрорайона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.