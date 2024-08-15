Тулякам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

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Последняя рабочая неделя в октябре у россиян будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля, сообщают «Известия».

Она напомнила, что выходной день 2 ноября, суббота, перенесли на 30 апреля 2024 года для создания непрерывного периода выходных дней с 28 апреля по 1 мая.

Однако суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем. Кроме того, у россиян всё равно будут в наличии два дня для отдыха после шестидневной рабочей недели — в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября. Будний день стал выходным благодаря празднованию Дня народного единства.

