Россияне старше 80 лет и инвалиды 1-й группы получат надбавки к пенсиям

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С 2025 года в России изменятся компенсационные выплаты по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. С 1 января Социальный фонд установит надбавки к пенсиям этим гражданам в размере 1200 рублей. Они будут ежегодно индексироваться вместе с пенсией.

Такие выплаты получают люди, которые ухаживают за инвалидами 1-й группы или пенсионерами от 80 лет и старше. Выплаты назначаются по заявлению того, кто ухаживает. С 2025 года Социальный фонд автоматически назначит надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям тех, за кем осуществляется уход. Пенсионерам не потребуется никуда обращаться, всё будет сделано автоматически.

Аналогичным образом будет преобразована выплата по уходу за инвалидом с детства 1-й группы. Она предназначена ухаживающим неработающим трудоспособным людям, кроме родителей. С 1 января 2025 года её включат как надбавку за уход в состав пенсии инвалида с детства.

Уточняется, что с 1 января 2025 года Соцфонд оформит надбавки за уход к той пенсии, которую получает лицо, требующее ухода – страховой или социальной. Если человек получает две пенсии, то доплата будет к одной из них. Надбавки будут индексироваться одновременно с пенсиями.