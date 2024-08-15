  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Россияне старше 80 лет и инвалиды 1-й группы получат надбавки к пенсиям - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Россияне старше 80 лет и инвалиды 1-й группы получат надбавки к пенсиям
Фото из архива Myslo

Россияне старше 80 лет и инвалиды 1-й группы получат надбавки к пенсиям

Об этом сообщает официальный сайт Социального фонда РФ.

С 2025 года в России изменятся компенсационные выплаты по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. С 1 января Социальный фонд установит надбавки к пенсиям этим гражданам в размере 1200 рублей. Они будут ежегодно индексироваться вместе с пенсией.

Такие выплаты получают люди, которые ухаживают за инвалидами 1-й группы или пенсионерами от 80 лет и старше. Выплаты назначаются по заявлению того, кто ухаживает. С 2025 года Социальный фонд автоматически назначит надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям тех, за кем осуществляется уход. Пенсионерам не потребуется никуда обращаться, всё будет сделано автоматически.

Аналогичным образом будет преобразована выплата по уходу за инвалидом с детства 1-й группы. Она предназначена ухаживающим неработающим трудоспособным людям, кроме родителей. С 1 января 2025 года её включат как надбавку за уход в состав пенсии инвалида с детства.

Уточняется, что с 1 января 2025 года Соцфонд оформит надбавки за уход к той пенсии, которую получает лицо, требующее ухода – страховой или социальной. Если человек получает две пенсии, то доплата будет к одной из них. Надбавки будут индексироваться одновременно с пенсиями.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 20:09 0
Другие статьи по темам
Событие
надбавки к пенсииСоцфонд Россиипенсионерыинвалиды
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские дольщики купили 12 тысяч квартир в новостройках
Тульские дольщики купили 12 тысяч квартир в новостройках
Тулякам до конца недели запретят парковаться на ул. Вересаева
Тулякам до конца недели запретят парковаться на ул. Вересаева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.