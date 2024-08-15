В Веневском районе больше 230 участников СВО прошли реабилитацию в госпитале ветеранов войн

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В следующем году по просьбе пациентов там оборудуют бассейн.

Больше 230 участников специальной военной операции (СВО) прошли лечение в госпитале ветеранов войн и труда в Веневском районе. Отделение для реабилитации в госпитале открыли год назад, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Отделение было оснащено современным реабилитационным оборудованием, тренажерами, аппаратами для физиотерапии. Штат отделения укомплектован врачами, медицинскими психологами. Сотрудники прошли обучение в военных госпиталях.

По поручению врио губернатора Дмитрия Миляева в этом году капитально отремонтируют отделение гериатрии, где проходят лечение люди старшего возраста, и поликлинику. В следующем году по просьбе пациентов в госпитале оборудуют бассейн.

Напомним, в сентябре в Туле откроется центр «Герой 71». Он станет «единым окном», где участникам СВО, ветеранам боевых действий и их семьям будут оказывать все виды услуг. В центре можно будет подать заявление на меры социальной поддержки, получить весь спектр услуг МФЦ, юридическую и психологическую помощь, помощь в трудоустройстве и переобучении.

