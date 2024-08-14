Роспотребнадзор рассказал тулякам, как не отравиться грибами

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После обильных дождей, которые всю неделю поливали центр России, в лесах появились грибы. Для того чтобы они не стали источником неприятностей, важно соблюдать правила по их сбору и приготовлению.

Роспотребнадзор напоминает, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

В детском организме вообще еще нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Чтобы предотвратить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности: