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Роспотребнадзор рассказал тулякам, как не отравиться грибами
Фото: ru.freepik.com.

Роспотребнадзор рассказал тулякам, как не отравиться грибами

Санитарные врачи не рекомендуют кормить любыми грибами детей до 14 лет.

После обильных дождей, которые всю неделю поливали центр России, в лесах появились грибы. Для того чтобы они не стали источником неприятностей, важно соблюдать правила по их сбору и приготовлению.

Роспотребнадзор напоминает, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

В детском организме вообще еще нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет. 

Чтобы предотвратить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности:

  • Собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых пунктов, в экологически чистых районах.
  • Собирать грибы в плетеные корзины — так они дольше будут свежими. Ни в коем случае нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов.
  • Собирать только хорошо знакомые виды грибов.
  • Срезать каждый гриб с целой ножкой.
  • Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам, выбросить все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали.
  • Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно. Если грибы полежали хотя бы день дома, их нужно выбрасывать. Готовить их уже нельзя.
  • Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.
  • Только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются съедобными грибами. Эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания. Все остальные — это условно съедобные грибы, которые нужно специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба — только после этого можно грибы использовать для приготовления блюд.
  • Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.
  • Не рекомендуется покупать свежие или сушеные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.
  • Если вы покупаете замороженные или свежие грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно их изучите — они не должны быть загнившими или испорченными.

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Автор:
сегодня, в 15:30 0
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