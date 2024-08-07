В Туле обсудят изменения в Программу развития региона

Сегодня в Атриуме Тульского Кремля эксперты обсудят следующие вопросы:

• увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов



• обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи



• продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества

Напомним, глава региона Дмитрий Миляев поручил провести актуализацию действующей программы развития Тульской области, скорректировать ее в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом России, и продлить ее действие до 2030 года.

Одной из этих целей Владимир Путин назвал реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.