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В Туле обсудят изменения в Программу развития региона

В Туле обсудят изменения в Программу развития региона

Состоится стратегическая сессия «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Сегодня в Атриуме Тульского Кремля эксперты обсудят следующие вопросы:

• увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов
 
• обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи
 
• продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества

Напомним, глава региона Дмитрий Миляев поручил провести актуализацию действующей программы развития Тульской области, скорректировать ее в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом России, и продлить ее действие до 2030 года.
Одной из этих целей Владимир Путин назвал реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

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