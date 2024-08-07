Тульские велогонщики стали чемпионами России в командном спринте

Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по велоспорту. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены страны.

6 августа тульские велогонщики Александр Дубченко, Дмитрий Нестеров, Игорь Гирилович завоевали золото в командном спринте. Результат спортсменов — 43,222. Об этом сообщает минспорта Тульской области.

Богдан Меденец, Максим Наумов, Никита Быковский, Артем Пученкин стали бронзовыми призерами с результатом 44,203.

У женщин в этом виде программ бронза у Ксении Андреевой с гонщицами из Санкт-Петербурга (Екатерина Гниденко, Наталия Антонова и Анна Беляева).