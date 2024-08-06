В Тульской области предложили поощрять матерей, которые растят детей-инвалидов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел личный прием граждан.

Так, жительница Тулы обратилась с вопросом о капитальном ремонте кровли дома по ул. Макаренко. Капремонт был запланирован на 2026–2028 гг., но в связи с аварийным состоянием кровли жители инициировали перенос сроков капремонта. Заявительница от имени всех жителей дома попросила выполнить ремонт в этом году. Дмитрий Миляев поручил заместителю председателя правительства Наталье Аникиной в трехнедельный срок подготовить проектно-сметную документацию по этому объекту. Он пригласил жительницу в конце августа для согласования окончательного решения по ремонту.





Одна из жительниц города Болохово рассказала Дмитрию Миляеву о ходе ремонта в ЦО № 2. Она выразила сомнения, что подрядчик успеет завершить капремонт в школе к новому учебному году. Первый заместитель главы администрации Киреевского района Владислав Галкин доложил, что опасений срыва срока завершения ремонта нет: подрядчик ускорил темпы работ, вывел на объект дополнительные бригады. Дмитрий Миляев поручил Владиславу Галкину держать на личном контроле ход ремонта. Также жительница обратила внимание на необходимость установки в своем дворе лавочек и закрытой песочницы с чистым песком. По поручению Дмитрия Миляева эти вопросы будут оперативно решены. Также он напомнил, что городская администрация должна следить за состоянием детского оборудования.

Туляк Алексей Ерохин рассказал о проблемах инвалидов в регионе и поделился своими предложениями по улучшению их жизни.

У самого Алексея инвалидность, но он ведет активный образ жизни, посвятив себя помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В структуре министерства молодежной политики Тульской области он работает с инвалидами: на базе МЦ «Спектр» проводит занятия, организует мастер-классы. Алексей отметил, что многие инвалиды испытывают сложности с трудоустройством.

Дмитрий Миляев поручил директору Центра занятости Тульской области Елене Субботиной организовать выезды в МЦ «Спектр», и в неформальной комфортной обстановке рассказать людям с инвалидностью о возможностях трудоустройства, выслушать их предложения, помочь всем, кто хочет работать. Министр молодежной политики Алексей Давлетшин пригласил Алексея Ерохина на молодежный форум «Голос поколения», который состоится 28 августа в парк-отеле «Шахтер». На этом мероприятии молодежь сформирует свои предложения по улучшению жизни в регионе.



Также Алексей Ерохин предложил присваивать матерям, воспитывающим детей-инвалидов, звание «Мать-героиня». Дмитрий Миляев отметил, что это звание присуждается многодетным матерям, требования к нему определены федеральным законодательством. Он поблагодарил Алексея Ерохина за правильную и нужную инициативу и взял вопрос поощрения матерей детей с инвалидностью в проработку на уровне региона.





Активные жители Ефремова попросили врио губернатора помочь разобраться с начислением платы за общедомовые нужды (ОДН), постановкой на учет счетчиков, корректностью распределения долгов неплательщиков на добросовестных жителей и т. д. Дмитрий Миляев поручил профильным ведомствам изучить все предоставленные жителями документы и дать мотивированные проработанные ответы на каждый вопрос.