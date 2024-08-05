День города в Алексине закончился массовой дракой: видео

Пользователи соцсетей обсуждают массовую драку, которой завершился День города в Алексине 3 августа.
Очевидцы засняли, как лёжа на земле борются двое мужчин. Со временем определить количество участников драки становится сложно: в конфликт вступают всё новые лица. На фоне драки играет песня Артура Пирожкова «Чика», а ведущий мероприятия, не ведая, что происходит неподалёку от сцены, заводит толпу: «Активней, друзья, активнее! Зажигаем!»
Один из зачинщиков драки пострадал: после случившегося он остался лежать на земле в луже крови.
В комментариях алексинцы жалуются на испорченный праздник:
Максим И.:
— Смотрю, запрет на продажу алкоголя в радиусе 1 км от места проведения мероприятия не сильно помогает…
Людмила В.:
— Столько народу, и никто не может их разнять. Так и убить человека могут. А потом тюрьма. Во всём виноват алкоголь.
Татьяна С.:
— Маргиналы. Таким запрещено находиться в обществе, только в клетке сидеть.