  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. День города в Алексине закончился массовой дракой: видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
День города в Алексине закончился массовой дракой: видео
Кадр из видео группы «Тула Жесть» ВКонтакте.

День города в Алексине закончился массовой дракой: видео

Стычка алексинцев прошла под песню «Чика, чика, Вероника» и призывы «Активнее, друзья!» от заводилы-ведущего.

Пользователи соцсетей обсуждают массовую драку, которой завершился День города в Алексине 3 августа.

Очевидцы засняли, как лёжа на земле борются двое мужчин. Со временем определить количество участников драки становится сложно: в конфликт вступают всё новые лица. На фоне драки играет песня Артура Пирожкова «Чика», а ведущий мероприятия, не ведая, что происходит неподалёку от сцены, заводит толпу: «Активней, друзья, активнее! Зажигаем!»

Один из зачинщиков драки пострадал: после случившегося он остался лежать на земле в луже крови.

Screenshot_12.jpg

В комментариях алексинцы жалуются на испорченный праздник:

Максим И.:

— Смотрю, запрет на продажу алкоголя в радиусе 1 км от места проведения мероприятия не сильно помогает…

Людмила В.:

— Столько народу, и никто не может их разнять. Так и убить человека могут. А потом тюрьма. Во всём виноват алкоголь.

Татьяна С.:

— Маргиналы. Таким запрещено находиться в обществе, только в клетке сидеть. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 11:34 +1
Другие статьи по темам
Событие
массовая дракаДень города
Место
Алексин

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пожар в магазине «Шопоголик» в Туле: пострадавших нет
Пожар в магазине «Шопоголик» в Туле: пострадавших нет
В ночь на 6 августа в Туле на ул. Плеханова ограничат движение транспорта
В ночь на 6 августа в Туле на ул. Плеханова ограничат движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.