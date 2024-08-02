11-летнего Амина Алиева ищут уже несколько дней

Мальчик пропал в Калужской области, но, по словам поисковиков, может находиться в Тульской.

Амин Алиев пропал из д. Уланово, с. п. Михеево, Медынского района Калужской области. С 31 июля 2024 года его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 136 см, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую кофту, светло-серую футболку, черные брюки и черные кроссовки.

Инфорг: Анна (Медичка) 8-929-032-85-09, Наталья (Метла) 8-920-890-24-49.

Поисковики «ЛизыАлерт» просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска.