Школа литературной критики в Ясной Поляне собрала рекордное количество заявок

В этом году Школа литературной критики имени Валентина Курбатова собрала рекордное количество заявок. Конкурс вырос до 10 человек на одно место. Занятия Школы будут проходить в Ясной Поляне с 24 по 30 августа.
По результатам конкурса организаторы отобрали 17 литературных критиков:
- Евгения Баранова
- Ирина Гончарова
- Анастасия Казьмина
- Владислав Крылов
- Сергей Лебедев
- Арсений Лисков
- Дарья Мартынова
- Андрей Мягков
- Татьяна Осипенко
- Анастасия Петрова
- Анжелика Протасова
- Елизавета Славятинская
- Валентина Сулименко
- Анна Токаренко
- Аксинья Трушенко
- Егор Шувалов
- Кирилл Ямщиков
Председатель жюри литературной премии «Ясная Поляна» Владимир Толстой:
Владимир Толстой
Конкурс на участие в Школе критике с каждым разом становится все выше. Сейчас он вырос почти до десяти человек на одно место. Отбор оказался для нас очень сложным и даже болезненным, было очень обидно, что приходится отказываться от тех, кто написал яркие, интересные работы и лишь совсем немного уступил в итоговом рейтинге своим более удачливым конкурентам. Мы постараемся всех талантливых сохранить в сфере нашего внимания, будем предлагать им разные формы сотрудничества и участия в самых разных проектах.
Школа литературной критики в Ясной Поляне предполагает очную форму взаимодействия авторов с опытными критиками и другими известными деятелями в сфере литературы.
Практическую работу с участниками проведут:
- ректор Литературного института Алексей Варламов;
- писатели Владислав Отрошенко и Павел Басинский;
- профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак;
- книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания», главный редактор литературного медиа «Билли», автор телеграм-канала «Мамлыга WB» Максим Мамлыга;
- литературный критик, обозреватель Forbes, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Ломыкина;
- первый заместитель главного редактора журнала «Юность», главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева;
- литературный критик, редактор, автор телеграм-канала «сЧетчик» Иван Родионов;
- литературная обозревательница, блогер, автор телеграм-канала «Книжная активистка», продюсер подкаста «Девчонки умнее стариков» Евгения Власенко.
По окончании курса лучшие работы участников будут опубликованы в толстых литературных журналах и на порталах партнеров проекта.
Шесть лучших выпускников будут приглашены в рабочую группу литературной премии «Ясная Поляна».
Школа критики была основана в 2021 году в рамках Международных яснополянских писательских встреч.