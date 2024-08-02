Школа литературной критики в Ясной Поляне собрала рекордное количество заявок

Конкурс на участие в Школе критике с каждым разом становится все выше. Сейчас он вырос почти до десяти человек на одно место. Отбор оказался для нас очень сложным и даже болезненным, было очень обидно, что приходится отказываться от тех, кто написал яркие, интересные работы и лишь совсем немного уступил в итоговом рейтинге своим более удачливым конкурентам. Мы постараемся всех талантливых сохранить в сфере нашего внимания, будем предлагать им разные формы сотрудничества и участия в самых разных проектах.