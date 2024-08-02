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Школа литературной критики в Ясной Поляне собрала рекордное количество заявок
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Школа литературной критики в Ясной Поляне собрала рекордное количество заявок

«Мы постараемся всех талантливых сохранить в сфере нашего внимания!» — сказал председатель жюри литературной премии «Ясная Поляна» Владимир Толстой.

В этом году Школа литературной критики имени Валентина Курбатова собрала рекордное количество заявок. Конкурс вырос до 10 человек на одно место. Занятия Школы будут проходить в Ясной Поляне с 24 по 30 августа.

По результатам конкурса организаторы отобрали 17 литературных критиков:

  • Евгения Баранова
  • Ирина Гончарова
  • Анастасия Казьмина
  • Владислав Крылов
  • Сергей Лебедев
  • Арсений Лисков
  • Дарья Мартынова
  • Андрей Мягков
  • Татьяна Осипенко
  • Анастасия Петрова
  • Анжелика Протасова
  • Елизавета Славятинская
  • Валентина Сулименко
  • Анна Токаренко
  • Аксинья Трушенко
  • Егор Шувалов
  • Кирилл Ямщиков

Школа литературной критики_00.JPG

Председатель жюри литературной премии «Ясная Поляна» Владимир Толстой:

Владимир Толстой

Конкурс на участие в Школе критике с каждым разом становится все выше. Сейчас он вырос почти до десяти человек на одно место. Отбор оказался для нас очень сложным и даже болезненным, было очень обидно, что приходится отказываться от тех, кто написал яркие, интересные работы и лишь совсем немного уступил в итоговом рейтинге своим более удачливым конкурентам. Мы постараемся всех талантливых сохранить в сфере нашего внимания, будем предлагать им разные формы сотрудничества и участия в самых разных проектах. 

Школа литературной критики в Ясной Поляне предполагает очную форму взаимодействия авторов с опытными критиками и другими известными деятелями в сфере литературы.

Практическую работу с участниками проведут:

  • ректор Литературного института Алексей Варламов;
  • писатели Владислав Отрошенко и Павел Басинский;
  • профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак;
  • книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания», главный редактор литературного медиа «Билли», автор телеграм-канала «Мамлыга WB» Максим Мамлыга;
  • литературный критик, обозреватель Forbes, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Ломыкина;
  • первый заместитель главного редактора журнала «Юность», главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева;
  • литературный критик, редактор, автор телеграм-канала «сЧетчик» Иван Родионов;
  • литературная обозревательница, блогер, автор телеграм-канала «Книжная активистка», продюсер подкаста «Девчонки умнее стариков» Евгения Власенко.

По окончании курса лучшие работы участников будут опубликованы в толстых литературных журналах и на порталах партнеров проекта.

Шесть лучших выпускников будут приглашены в рабочую группу литературной премии «Ясная Поляна».

Школа критики была основана в 2021 году в рамках Международных яснополянских писательских встреч.
 

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