Разбитые бутылки, грязь, сухие ветки: одоевцы жалуются на состояние центрального парка

В группе «Подслушано в Одоеве» в соцсети «ВКонтакте» местные жители обсуждают центральный городской парк: детская площадка стала местом сбора мусора и грязи.
— Администрация Одоева в курсе состояния центрального парка?
На детских горках разбитые бутылки, грязь. Все дорожки усеяны листвой и старыми сухими ветками. До первого случая, пока ребенок не распорет себе что-нибудь об осколки или не разобьёт голову, споткнувшись о ветки?
Опасения местного жителя не беспочвенны. Вот так выглядит пешеходная дорожка:
Это детская горка:
Та же горка — вид сверху:
А уже в Туле детскую площадку на ул. Серебровской привели в порядок после публикации Myslo: растущий на ней репей скосили в течение дня.
Всего в Тульской области 9% детский площадок не соответствуют нормам. Этот вопрос обсуждали в начале месяца на оперативном совещании правительства.