Разбитые бутылки, грязь, сухие ветки: одоевцы жалуются на состояние центрального парка

На горках налипла грязь и листва, дорожки, судя по их состоянию, не подметали уже давно.

В группе «Подслушано в Одоеве» в соцсети «ВКонтакте» местные жители обсуждают центральный городской парк: детская площадка стала местом сбора мусора и грязи.

— Администрация Одоева в курсе состояния центрального парка?

На детских горках разбитые бутылки, грязь. Все дорожки усеяны листвой и старыми сухими ветками. До первого случая, пока ребенок не распорет себе что-нибудь об осколки или не разобьёт голову, споткнувшись о ветки?

Опасения местного жителя не беспочвенны. Вот так выглядит пешеходная дорожка:

Это детская горка:

Та же горка — вид сверху:

А уже в Туле детскую площадку на ул. Серебровской привели в порядок после публикации Myslo: растущий на ней репей скосили в течение дня.

Всего в Тульской области 9% детский площадок не соответствуют нормам. Этот вопрос обсуждали в начале месяца на оперативном совещании правительства.