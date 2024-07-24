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В Туле завершился первый Всероссийский турнир по следж-хоккею среди ветеранов СВО «Герои Нашего Времени».

В церемонии закрытия приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Тульской Области Дмитрий Миляев, президент Паралимпийского комитета России, заслуженный тренер России Павел Рожков, президент «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова», гендиректор компании «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев.

– Сегодня завершился первый Всероссийский турнир по следж-хоккею. Это спорт поистине мужественных, сильных духом людей. Получив травмы и ранения, вы находите в себе силы, чтобы возвращаться к активному образу жизни. Для нашего региона было большой честью принимать на этом льду таких людей. Вы были героями там и останетесь героями в гражданской жизни. Тульская область всегда будет рада видеть всех вас снова, – сказал Дмитрий Миляев.

Врио главы региона поблагодарил Академию хоккея им. Б. П. Михайлова за развитие хоккея в регионе.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что спортсмены показали профессиональный и техничный хоккей, а также сообщил, что следующий турнир подобный пройдет в ближайшее время в Ярославле. Павел Рожков поблагодарил Академию Михайлова и ГК «Полипласт» за помощь в организации и проведении соревнований.

Президент «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова», генеральный директор компании «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев отметил:

– Поддержка людей с ограниченными возможностями, занимающихся спортом, в нашей стране существует уже давно и крайне важна. Эти соревнования – хорошая инициатива. Безусловно, Академия Михайлова не могла не участвовать и не поддержать такое начинание. Участники турнира – ветераны СВО – настоящие герои нашего времени. Мы рады, что ребятам понравилось. Неважно, кто какую медаль завоевал, чувствовалась благодарность за внимание и заботу. Для них это очень важно! Мы должны и дальше проявлять особое участие и им помогать адаптироваться к обычной жизни.

Хоккеисты «АКМ – Следж», которые принимали участие в турнире, на протяжении всех игр помогали партнерам и делились опытом, с теми кто только начал свой путь в данном виде спорта.

В матче за третье место сошлись команды «Союз» и «ЦСК ВВС», обе команды демонстрировали красивый хоккей, но сильнее оказались спортсмены из Владивостока, обыграв Самарский клуб со счетом 2:0, отметим, что Евгений Петров отметился голевой передачей, а Кирилл Афонасов и Кирилл Гаврилов, на протяжении всего матча создавали хорошие моменты, как для себя, так и для партнеров, но отличиться им не удалось.

В финале сошлись команды «Лада – Следж» и «Звезда», матч был упорный и все решалось в серии буллитов, где клуб из Тольятти одержал победу, Владимир Рычков и Сергей Макаров в составе Самарского клуба и Иван Бердник в составе «Звезды», продемонстрировали игру на высоком уровне, постоянно помогая своим партнерам как в атаке, так и в обороне!

Всем участникам были вручены подарки от Академии Михайлова и ГК «Полипласт».