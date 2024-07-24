  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле завершился первый Всероссийский турнир по следж-хоккею среди ветеранов СВО - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле завершился первый Всероссийский турнир по следж-хоккею среди ветеранов СВО
Фото: t.me/akmsledge

В Туле завершился первый Всероссийский турнир по следж-хоккею среди ветеранов СВО

В соревнованиях под названием «Герои Нашего Времени» приняли участие спортсмены из разных регионов России.

В Туле завершился первый Всероссийский турнир по следж-хоккею среди ветеранов СВО «Герои Нашего Времени».

В церемонии закрытия приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Тульской Области Дмитрий Миляев, президент Паралимпийского комитета России, заслуженный тренер России Павел Рожков, президент «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова», гендиректор компании «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев.

2.jpg

– Сегодня завершился первый Всероссийский турнир по следж-хоккею. Это спорт поистине мужественных, сильных духом людей. Получив травмы и ранения, вы находите в себе силы, чтобы возвращаться к активному образу жизни. Для нашего региона было большой честью принимать на этом льду таких людей. Вы были героями там и останетесь героями в гражданской жизни. Тульская область всегда будет рада видеть всех вас снова, – сказал Дмитрий Миляев. 

Врио главы региона поблагодарил Академию хоккея им. Б. П. Михайлова за развитие хоккея в регионе.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что спортсмены показали профессиональный и техничный хоккей, а также сообщил, что следующий турнир подобный пройдет в ближайшее время в Ярославле.  Павел Рожков поблагодарил Академию Михайлова и ГК «Полипласт» за помощь в организации и проведении соревнований.  

Президент «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова», генеральный директор компании «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев отметил:

– Поддержка людей с ограниченными возможностями, занимающихся спортом, в нашей стране существует уже давно и крайне важна. Эти соревнования – хорошая инициатива. Безусловно, Академия Михайлова не могла не участвовать и не поддержать такое начинание. Участники турнира – ветераны СВО – настоящие герои нашего времени. Мы рады, что ребятам понравилось. Неважно, кто какую медаль завоевал, чувствовалась благодарность за внимание и заботу. Для них это очень важно! Мы должны и дальше проявлять особое участие и им помогать адаптироваться к обычной жизни.

3.jpg

Хоккеисты «АКМ – Следж», которые принимали участие в турнире, на протяжении всех игр помогали партнерам и делились опытом, с теми кто только начал свой путь в данном виде спорта.

В матче за третье место сошлись команды «Союз» и  «ЦСК ВВС», обе команды демонстрировали красивый хоккей, но сильнее оказались спортсмены из Владивостока, обыграв Самарский клуб со счетом 2:0, отметим, что Евгений Петров отметился голевой передачей, а Кирилл Афонасов и Кирилл Гаврилов, на протяжении всего матча создавали хорошие моменты, как для себя, так и для партнеров, но отличиться им не удалось.

В финале сошлись команды «Лада – Следж» и «Звезда», матч был упорный и все решалось в серии буллитов, где клуб из Тольятти одержал победу, Владимир Рычков и Сергей Макаров в составе Самарского клуба и Иван Бердник в составе «Звезды», продемонстрировали игру на высоком уровне, постоянно помогая своим партнерам как в атаке, так и в обороне!

Всем участникам были вручены подарки от Академии Михайлова и ГК «Полипласт».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:06 −2
Другие статьи по темам
Событие
следж-хоккейспортветераны СВО
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Открытость и легитимность выборов в Тульской области обеспечит Штаб общественного наблюдения
Открытость и легитимность выборов в Тульской области обеспечит Штаб общественного наблюдения
В Тульской области ищут 37-летнего мужчину из Воронежа
В Тульской области ищут 37-летнего мужчину из Воронежа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.