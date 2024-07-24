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Открытость и легитимность выборов в Тульской области обеспечит Штаб общественного наблюдения

Открытость и легитимность выборов в Тульской области обеспечит Штаб общественного наблюдения

В его состав входят политологи, юристы, социологи, эксперты, представители региональных общественных организаций, лидеры общественного мнения.

В среду, 24 июля, состоялось заседание регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами. Его состав обновился, руководителем стала Татьяна Разумовская.

Члены штаба обсудили направления работы на ближайшую перспективу, координацию общественного наблюдения на выборах губернатора региона и депутатов Тульской областной Думы и городской Думы, работу «горячей линии» Штаба, взаимодействие с областной избирательной комиссией.

Татьяна Разумовская

«Опыт прошедших выборов показал, что участие общественных наблюдателей, мероприятия нашего Штаба обеспечивают открытость и прозрачность выборов, их проведение в строгом соответствии с действующим законодательством, – отметила руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Разумовская. - Предстоящие выборы – значимое для нашего региона событие. И максимально важной задачей работы нашего Штаба является организация общественного наблюдения на всех этапах избирательного процесса – от подготовки к дням голосования до подведения итогов».

Важную роль общественного наблюдения подчеркнул председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов:

Павел Веселов

«Я благодарю Общественную палату региона, которая вот уже несколько лет выступает в роли нашего надежного партнера по обеспечению прозрачности процедуры голосования, – сказал Павел Юрьевич. – Убежден, что и в единый день голосования 2024 года общественность выступит гарантом легитимности выборов».

Глава тульского облизбиркома напомнил, что по итогам выборов 6, 7 и 8 сентября будет избран глава региона, а также замещено 188 депутатских мандатов: 36 в Тульской областной Думе, 35 – в Тульской городской Думе, остальные еще в девяти муниципальных образованиях, где пройдут выборы депутатов представительных органов.

Будут работать 1057 постоянных и 9 временных избирательных участков. Продолжится традиция организации тематических и именных УИКов. Видеонаблюдение будет осуществляться на 561 избирательном участке, где проголосуют почти 78% избирателей. 

Павел Веселов поддержал предложение членов Штаба общественного наблюдения принять участие в мероприятиях по установке видеокамер на избирательных участках, а также присутствовать при процедуре передачи избирательных бюллетеней территориальными избирательными комиссиями участковым комиссиям.

Готовность избирательных участков к голосованию, а также легитимность и открытость процесса выборов обеспечат общественные наблюдатели и мониторинговые группы Штаба общественного наблюдения.

«Когда в дни голосования мониторинговые группы выезжают на избирательные участки – это, с одной стороны, элемент контроля оснащенности участков и хода голосования, а с другой, это элемент поддержки общественных наблюдателей на местах, с которыми происходит наше взаимодействие в рамках мониторинговых выездов», – отметил заместитель руководителя Штаба общественного наблюдения, член Общественной палаты Тульской области, кандидат юридических наук Евгений Панфилов.

В ходе подготовки к выборам и во время голосования большое значение имеет экспертное мнение. В Штабе общественного наблюдения сложилась практика взаимодействия с региональными экспертами, которая будет продолжена в предстоящую избирательную кампанию.

Алексей Игнатов

«Избиратель получает большое количество информации о процедуре выборов, о кандидатах и партиях. И работа экспертов позволяет структурировать эту информацию, выделить главное и наиболее интересное и донести этот сжатый экспертный комментарий до избирателей», – подчеркнул член Общественной палаты Тульской области, руководитель агентства политического консультирования «Игнатов Консалтинг» Алексей Игнатов.

Доцент кафедры «Социологии и политологии» ТулГУ Сергей Муращенков впервые вошел в состав Штаба общественного наблюдения:

«Мне всегда хотелось посмотреть эту работу изнутри, считаю это направление перспективным и важным. Институт общественного наблюдения является эффективным механизмом, влияющим, среди прочего, на формирование гражданского общества. Ведь в этот процесс вовлечены представители общественных организаций, структур, эксперты. И, избиратели, видя присутствие общественных наблюдателей, чувствуют себя более комфортно, уверенно и защищенно, реализуя свое избирательное право. Открытость выборов гарантирует легитимность избранной власти».

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