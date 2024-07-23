Тульский УФАС накажет магазин за некорректную рекламу вейпов

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В тульском поселке Молодежный магазин электронных сигарет нарушил закон о рекламе, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Прокуратура Ленинского района сообщила, что магазин распространял в поселке листовки. На них был изображен персонаж, который держит в руке предмет, похожий на электронку, и выпускает дым.

При этом директор магазина заявил, что дым на листовке — это пар от холода, а вместо устройства для потребления никотинсодержащей продукции изображен световой меч.

— Изучив материалы дела, комиссия Тульского УФАС признала рекламу никотинсодержащей продукции с демонстрацией процессов курения, ненадлежащей, — сообщили в ведомстве.

Директора магазина привлекут к административной ответственности.