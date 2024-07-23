  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский УФАС накажет магазин за некорректную рекламу вейпов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский УФАС накажет магазин за некорректную рекламу вейпов
Фото: ru.freepik.com.

Тульский УФАС накажет магазин за некорректную рекламу вейпов

Владельцу торговой точки грозит штраф.

В тульском поселке Молодежный магазин электронных сигарет нарушил закон о рекламе, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Прокуратура Ленинского района сообщила, что магазин распространял в поселке листовки. На них был изображен персонаж, который держит в руке предмет, похожий на электронку, и выпускает дым.

При этом директор магазина заявил, что дым на листовке — это пар от холода, а вместо устройства для потребления никотинсодержащей продукции изображен световой меч.

— Изучив материалы дела, комиссия Тульского УФАС признала рекламу никотинсодержащей продукции с демонстрацией процессов курения, ненадлежащей, — сообщили в ведомстве. 

Директора магазина привлекут к административной ответственности. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 18:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
УФАС России по Тульской областиэлектронкизакон о рекламе
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Узловском районе иномарка вылетела в кювет: водитель погиб
В Узловском районе иномарка вылетела в кювет: водитель погиб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.