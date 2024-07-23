Банки начали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

23 июля несколько крупных банков повысили ставки по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ. Так, в некоторых организациях ставка составит 19%, – сообщает «РБК».

Совет директоров определит новый уровень ключевой ставки на плановом заседании. В последний раз регулятор повышал ее в декабре прошлого года (до 16%) — и с тех пор удерживал ставку на одном уровне. Однако с каждым заседанием сигналы ЦБ становились все жестче.

Месяц назад председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что допускает «существенное», то есть более чем на 1 п.п. повышение уже в июле. Из-за этого подавляющее большинство из 30 аналитиков, опрошенных РБК, ждут роста ставки до 18 п.п., объясняя это высокой инфляцией (8,6% в июне), значительно опережающей цель ЦБ в 4%, увеличением инфляционных ожиданий и ростом кредитования вопреки жестким монетарным условиям.

Многие эксперты допускают, что ставки продолжат расти, в результате чего к концу года она может увеличиться до 20%.