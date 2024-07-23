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Банки начали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Банки начали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Cтавки поднимают, не дожидаясь решения Центробанка России.

23 июля несколько крупных банков повысили ставки по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ. Так, в некоторых организациях ставка составит 19%, – сообщает «РБК»

Совет директоров определит новый уровень ключевой ставки на плановом заседании. В последний раз регулятор повышал ее в декабре прошлого года (до 16%) — и с тех пор удерживал ставку на одном уровне. Однако с каждым заседанием сигналы ЦБ становились все жестче.

Месяц назад председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что допускает «существенное», то есть более чем на 1 п.п. повышение уже в июле. Из-за этого подавляющее большинство из 30 аналитиков, опрошенных РБК, ждут роста ставки до 18 п.п., объясняя это высокой инфляцией (8,6% в июне), значительно опережающей цель ЦБ в 4%, увеличением инфляционных ожиданий и ростом кредитования вопреки жестким монетарным условиям.

Многие эксперты допускают, что ставки продолжат расти, в результате чего к концу года она может увеличиться до 20%.

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