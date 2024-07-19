Сотрудников Тулачермета и Промсорт-Тулы поздравили с Днем металлурга. Большой фоторепортаж с награждения

Фото Алексея Пирязева.

11 автомобилей Haval Jolion, 10 сертификатов по 7,5 млн рублей на улучшение жилищных условий и более 70 государственных, ведомственных, областных, городских, корпоративных наград и поощрений! Торжественная церемония награждения прошла 19 июля в ДК металлургов. На ней особенно отличившиеся сотрудники получили ценные подарки.

Первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев зачитал поздравительный адрес врио губернатора Дмитрия Миляева, в котором, в частности, говорится:

— Металлургический комплекс — один из флагманов промышленности Тульской области, а предприятия промышленно-металлургического холдинга — его безусловные лидеры. Несмотря на санкционное давление, вы продолжаете развиваться, модернизировать производства, находить новые рынки сбыта. Все это — результат грамотной инвестиционной политики руководства холдинга и добросовестного, ответственного труда сплоченных коллективов. Тульские металлургические предприятия славятся своими трудовыми традициями и, конечно же, высококлассными специалистами, которых отличает профессионализм, мастерство и трудолюбие. Уверен, что ваш холдинг и впредь будет динамично развиваться и достойно продолжать многовековые традиции тульских металлургов.

Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы, напомнил собравшимся о том, что в тяжелые годы Тулачермет оставался оплотом стабильности и почетного труда:

— Тулачермет — это то предприятие, которым туляки гордятся не меньше, чем своим оружейным производством. Здесь выросли и получили путевку в жизнь тысячи достойнейших граждан нашей страны. Это те, кто создавал облик и ковал славу нашего региона. Труд металлурга очень непростой и во все времена был уважаем. Отрадно видеть, что сегодня достойные награды получают люди рабочих профессий.

Ольга Слюсарева, мэр Тулы:

— Наш регион славится и гордится не только оборонными, но и металлургическими предприятиями. Тульская область является одной из первых в стране, где были основаны металлоплавильные заводы. Каждому известны имена династий Демидовых, Мосоловых, которые создали целую промышленную империю.

Сегодня предприятия металлургической отрасли остаются одними из крупнейших работодателей в регионе, они вносят серьезный вклад в решение социально-экономических вопросов. Важно, что открываются новые производства, создаются рабочие места с достойной зарплатой. Несмотря на санкции, вы продолжаете успешно развиваться и модернизировать производство.

Работники вашей отрасли — люди с сильным характером. Вас отличают высокая самоотдача, профессионализм, трудолюбие, стальная выдержка и железная воля.

Ваш труд очень непростой, именно поэтому во все времена металлурги пользуются особым уважением.

Уверена, вы и дальше будете достойно продолжать традиции тульских металлургов и способствовать укреплению промышленного потенциала региона и страны.

Евгений Зубицкий, президент Промышленно-металлургического холдинга, отметил, что профессия металлурга — это сплав важнейших человеческих качеств: мужества, силы духа, терпения, преданности своему делу.

— Каждый день благодаря вашим усилиям работают огромные производства, которые дают стране чугун и сталь, порошковую и прокатную продукцию.

Кропотливая и ответственная работа приносит свои плоды: развивается культура производства, выполняются плановые показатели, повышается эффективность труда, внедряются рационализаторские предложения.

В этом году мы празднуем важное событие для Тулы и всей металлургической отрасли — пять лет назад был запущен завод «Промсорт-Тула». Это самый масштабный проект, который был реализован нашей компанией. Первый камень в строительство завода был заложен 10 лет назад. Уже тогда было полное понимание, что компания сможет развиваться, только если будет выпускать готовую продукцию, что рынок чугуна слишком волатильный и непредсказуемый. Сегодня правильность выбранного пути не вызывает сомнений.

Промсорт-Тула является крупнейшим потребителем Тулачермета.

Завод освоил огромное количество типоразмеров сортового, конструкционного и фасонного проката, катанки. Его продукция используется в строительстве атомных электростанций, реновации Москвы и других агломераций, в автомобиле- и судостроении. Продукцию Промсорт-Тулы знают и ценят потребители по всей России и за её пределами.

Евгений Борисович признался, что тульские металлурги задали планку по качеству, по уровню автоматизации и проектных решений, показали, какой может быть металлургия XXI века.

— Без преувеличения, это самое современное металлургическое производство в России. Символично, что оно появилось именно здесь, на родине российской металлургии. Конечно, реализовать такой проект мы смогли благодаря поддержке правительства Тульской области. Командой Алексея Геннадьевича Дюмина были созданы прекрасные условия, которые позволили в установленные сроки построить завод и создать свыше 2 тысяч рабочих мест.

В прошлом году холдинг серьезно изменился. Мы приобрели металлургические заводы в Калужской и Свердловской областях. Теперь можем производить 5 млн тонн стали в год, а каждая вторая новостройка в Москве строится из нашего металла.

Евгений Зубицкий подчеркнул, что сегодняшние успехи компании — это в первую очередь заслуга работников и ветеранов предприятий. Вспомнил он и династии — на тульских предприятиях трудятся представители 60 династий, самые крупные из них — это Устиновы-Пановы, Кулигины-Щелковы и Кухтеревы-Сутормины. Девять династий уже сформировались на самом молодом предприятии — Промсорт-Тула.

В этот день было много наград и подарков. Отличившиеся сотрудники получили звание почетного металлурга РФ, почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, медали «Трудовая доблесть» III степени, благодарности и благодарственные письма губернатора Тульской области и многие другие.

Юрий Дагаев, газовщик агломерационного цеха Тулачермета, был награжден медалью Тульской области «Трудовая доблесть III степени.

— На предприятии я работаю уже 36-й год, больше половины своей жизни. В 1989 году я пришел на Тулачермет токарем, познакомился с работой, с начальником. Меня все устроило. А сейчас я работаю газовщиком.

Люблю свою работу за то, что она интересная. Коллектив на нашем участке очень хороший, нас 12 человек и все — люди замечательные! Мы как одна большая семья!

Очень приятно, что мой труд оценили и я получил такую высокую награду. Не зря я столько лет отдал заводу! В День металлурга желаю всем здоровья, счастья и веселья!

Несколько сотрудников получили особо ценные подарки — жилищные сертификаты и автомобили HAVAL.

Владимир Зуев — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного энергетика Промсорт-Тула. Владимир получил ценный подарок — автомобиль Haval Jolion.

— Мне повезло в том, что утром на завод я иду с радостью и вечером домой возвращаюсь тоже с радостью. У меня интересная работа, прекрасный коллектив на предприятии, а дома ждет любимая жена, она у меня повар в школе.

Завод уже стал для меня родным домом: я два дня на работе, два дня дома. Приятно, что на заводе принято уважение к простому человеку, у нас очень хорошее отношение к людям.

Когда я узнал, что мне подарят автомобиль, меня аж затрясло всего от радости. Слов нет! У нас есть маленький Hyundai Getz, его отдам жене, а сам буду ездить вот на такой большой мужской машине. Уже запланировали путешествие на юг, в Лазаревское.

Александр Кислинский работает на Тулачермете слесарем-ремонтником цеха по ремонту металлургического оборудования. С женой и двумя детьми Александр Николаевич сейчас снимает квартиру, так что сертификат на 7,5 млн рублей на улучшение жилищных условий ему пришелся очень вовремя!

— На предприятии я уже 18 лет. Мой отец работал в этом же цеху, где я сейчас работаю. Он привел меня на завод, за что я ему очень благодарен. Работа сложная, но любимая. Когда свое дело знаешь, уже не так трудно. Нерешаемых задач нет. Коллектив дружный, очень сплоченный. Очень много людей с большим опытом работы.

Мы снимаем квартиру в Шатске, там же и будем выбирать квартиру, хотим купить трехкомнатную. Огромное спасибо руководству предприятия за то, что отметили и оценили мой труд. Желаю всем коллегам здоровья, счастья и любви к работе!