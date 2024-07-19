В Новомосковске капитально ремонтируют гимназию № 1

Накануне глава администрации МО Новомосковск Руслан Бутов проинспектировал работы в самом большом учреждении микрорайона Вахрушево.

Сейчас здание гимназии № 1 активно ремонтируют. На объекте трудятся 30 человек. Все идет в привычном темпе, все необходимые материалы уже заказаны. В этом году планируют сделать укрепление фундамента.

— Проведем закрытие теплового контура, замену окон, отопления для того, чтобы в зиму мы «ушли» уже с внутренней отделкой и масштабно приступили к работе внутри учреждения. На следующий год остается благоустройство и фасадные работы, чтобы до 1 сентября получить полностью готовое образовательное учреждение, чтобы наши дети пошли в обновленную гимназию, — рассказал Руслан Бутов.

Ремонтные работы закончат летом следующего года. В школе появится новое оборудование, столы, парты, пищеблок, спортивный зал. Также планируется благоустройство территории.