Дмитрий Миляев – работникам социального фонда: «Благодаря вам люди чувствуют внимание и заботу государства»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поздравил работников фонда и отметил, что развитие социальной сферы всегда было и остаётся одной из приоритетных задач для Тульской области. Он вручил отличившимся сотрудникам региональные награды.

— Сегодня в этом зале собрались неравнодушные люди, которые своим трудом вносят весомый вклад в общее дело, помогают всей социальной сфере развиваться и становиться эффективнее. Значимость вашей работы невозможно переоценить. Благодаря вам люди чувствуют внимание и заботу государства. Вы помогаете им преодолевать трудности, вести яркую, полноценную, активную жизнь, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Фонд стал современной, комплексной структурой, нацеленной на организацию пенсионного и социального обеспечения граждан, адаптацию и реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья, жителей, пострадавших на производстве.

Он аккумулировал большую часть действующих мер социальной поддержки, упростил и сделал более удобным для граждан их получение. За прошедшие два года Фонд стал надёжной опорой для многих семей, в том числе многодетных, пожилых граждан, людей с особыми потребностями.

— Здесь собрались не только сотрудники Фонда. Порой добиться перемен к лучшему своей инициативностью способны и люди других профессий. Они способны запустить перемены к лучшему. Яркий тому пример — Валентина Александровна Кочевская, педагог с полувековым стажем. Благодаря ей был устранён пробел в федеральном законодательстве — и теперь пожилые люди, ставшие опекунами правнуков, могут получать дополнительные выплаты. Твёрдо убеждён, что только вместе, общими усилиями мы сможем сделать жизнь на родной земле лучше, — сказал Дмитрий Миляев.