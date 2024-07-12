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Синоптики: жаркого лета осталось на три недели
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики: жаркого лета осталось на три недели

Температурный фон вернется в положенное в середине лета климатическое русло – около +25°.

Среднемесячная температура воздуха в Центральной России сейчас почти на 5 градусов жарче положенного, причём наблюдается существенный дефицит осадков. Вторая декада текущего июля будет поддерживать статус макушки лета как самого тёплого времени года, но уже обойдется без экстремальной жары. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

На ближайшую неделю температура воздуха в среднем по ночам будет колебаться от +13 до +18°, в послеполуденные часы — от +25 до +30°, но переход за 30-градусную высоту уже маловероятен.

С наступлением заключительной декады июля жара сбавит обороты.

Температурный фон вернется в положенное в середине лета климатическое русло — около +25°, тем самым подготавливая атмосферу к мягкой передаче эстафеты августу.

По долгосрочным прогнозам, последний месяц лета ожидается весьма умеренным — в рамках нормы, которая для заключительного месяца сезона составляет уже не более +21…+22 °С. Этот прогноз подтверждает и метеостатистика, согласно которой если июнь и июль выдаются теплее нормы, то с вероятностью не ниже 80% август будет скупой на летний зной.

— Так что предварительно можно сказать, что жаркого и тёплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего-то на 3 недели, — говорят синоптики.

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Фотограф:
сегодня, в 14:20 0
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