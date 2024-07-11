  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На площади искусств в Туле открыли елку - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 88 - MySlo.ru
  5. На площади искусств в Туле открыли елку - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 88 - MySlo.ru
  6. На площади искусств в Туле открыли елку - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 88 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле пройдёт бесплатный мастер-класс по шитью и ремонту одежды
Фото: vk.com/tochka_remonta71.

В Туле пройдёт бесплатный мастер-класс по шитью и ремонту одежды

Открытое занятие в ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать» состоится 13 июля.

В ближайшую субботу все желающие смогут присоединиться к ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать», где волонтёры учат людей шить, переделывать и ремонтировать одежду так, чтобы ни одна вещь не попала на свалку. Проект реализуется на средства гранта Фонда президентских грантов. Что можно будет сделать на мастер-классе:

  • получить помощь профессиональных швей,
  • научиться ремонту аксессуаров и одежды, в т. ч. подшивать брюки, юбки, платья,
  • укоротить ремень,
  • поставить заклепки и кнопки,
  • пообщаться с единомышленниками,
  • раздать одежду, которая стала мала,
  • воспользоваться предоставленной техникой — швейной и вышивальной машинкой, оверлоком,
  • выпить чаю в дружественной атмосфере.

Всё абсолютно бесплатно! В этот день также пройдет мастер-класс по изготовление экосумок из старых зонтиков.

Занятие пройдёт с 11.00 до 15.00 в Тульской областной научной библиотеке (ул. Тургеневская, 48, 3-й этаж). Телефон для справок: +7 903 844-44-29.

Все подробности можно найти тут.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 08:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
ремонт одеждымастер-классмастерская
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская область вошла в топ-3 регионов с лучшими результатами ЕГЭ
Тульская область вошла в топ-3 регионов с лучшими результатами ЕГЭ
Погода в Туле 12 июля: жарко, сухо и облачно
Погода в Туле 12 июля: жарко, сухо и облачно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.