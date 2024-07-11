В Туле пройдёт бесплатный мастер-класс по шитью и ремонту одежды

Фото: vk.com/tochka_remonta71.

В ближайшую субботу все желающие смогут присоединиться к ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать», где волонтёры учат людей шить, переделывать и ремонтировать одежду так, чтобы ни одна вещь не попала на свалку. Проект реализуется на средства гранта Фонда президентских грантов. Что можно будет сделать на мастер-классе:

получить помощь профессиональных швей,

научиться ремонту аксессуаров и одежды, в т. ч. подшивать брюки, юбки, платья,

укоротить ремень,

поставить заклепки и кнопки,

пообщаться с единомышленниками,

раздать одежду, которая стала мала,

воспользоваться предоставленной техникой — швейной и вышивальной машинкой, оверлоком,

выпить чаю в дружественной атмосфере.

Всё абсолютно бесплатно! В этот день также пройдет мастер-класс по изготовление экосумок из старых зонтиков.

Занятие пройдёт с 11.00 до 15.00 в Тульской областной научной библиотеке (ул. Тургеневская, 48, 3-й этаж). Телефон для справок: +7 903 844-44-29.