«Падал, вставал и шел. Потом встать уже не смог»: поисковики рассказали историю спасения заблудившегося дедушки

Публикуем его рассказ от первого лица.

«7 июля, воскресенье. С самого утра с Тамарой занимаемся ремонтом машины. Передние амортизаторы приказали долго жить уже давно, а у нас намечается череда разъездов, и надо, чтобы наша старушка нас не подвела. Крутим на жаре гайки, силы на исходе, но вроде бы дело идет к завершению…

14.25. Сообщение от диспетчера в оперативный чат: «Дедушка, 70 лет. Шел от д. Княгинино через промзону по ж/д путям. Упал с насыпи, повреждена нога. Пытался вызвать скорую, они его не смогли найти. Состояние плохое. Нужен срочный выезд!»

А промзона та, я вам скажу, огромная. Заводы, буреломы, высокие ж/д насыпи, ж/д пути в огромном количестве, разделенные непролазными посадками деревьев…

В чате оживление, отзываются Богородицк, Узловая, Щекино… Но ребята пока доедут, может быть уже поздно. Из Новомосковска выезжает Илья. Из 112 сообщают, что надо подойти к ж/д цеху P&G, там охрана укажет примерное направление. Близлежащие предприятия, к сожалению, не могут помочь в поиске, т. к. выходной, людей свободных нет.

Мы с супругой собираем остатки сил, заканчиваем ремонт машины, переодеваемся и выезжаем. Благо живем рядом с этим местом.

15.40. Звонок от Ильи: «Я его нашел, необходима помощь в эвакуации». Узнаю подробнее местоположение Ильи и Анатолия Иваныча (того самого дедушки). Илья сообщает, что смог вытащить его на насыпь ж/д и они потихоньку идут в нашу сторону. Через 112 повторно запрашиваем СМП.

16.00. Мы встречаемся. Осматриваем, разговариваем. Анатолий Иваныч сутки не ел, не пил. Даем воды. Он пьет, вроде бы сначала испытывает прилив сил, но потом резко самочувствие ухудшается. Усаживаем на рельсы, понимаем, что нужны носилки.

16.24. Звонок. Фельдшер скорой просит объяснить, как к нам подъехать. Связь плохая. Объясняю, что проехать никак нельзя, надо пару км пройти до нас пешком по рельсам. Отправляю Илью к ж/д цеху встречать скорую.

Сидим с дедом на рельсах, ждем. Иванычу немного лучше, рассказывает о себе. Герой труда, всю жизнь в шахте. Много травм, диабет второго типа… Любитель рыбалки и тихой охоты, он и в этот раз решил по грибы пройтись, но вот ноги уже не те. Решил сократить дорогу домой и попал в самые дебри промзоны.

Несколько раз падал, но вставал и шел. В последний раз встать уже не смог.

Тем временем Илья приводит сотрудников СМП. Два фельдшера — мужчина и женщина, и водитель. С собой у них мягкие носилки. Пока фельдшер Елена осматривает Иваныча, мы обсуждаем эвакуацию. Понимаем, что в таком нашем составе это будет очень сложно. Звоню в 112, запрашиваю помощь МЧС. Заявку принимают, отправляю Илью на встречу.

Сами тем временем — я, Тамара и два сотрудника СМП — впрягаемся в носилки и короткими переходами начинаем транспортировку пострадавшего. Навстречу проходит товарный состав. Это было очень неожиданно, ведь мы были уверены, что на «железке» в курсе, что на путях пострадавший. Резко уходим с путей на край насыпи, пропускаем «товарняк», который проехал прямо перед нашими носами.

Продолжаем путь. Через некоторое время Илья (он сегодня у нас главный проводник), приводит троих ребят из МЧС. Ура! Передаем Иваныча подоспевшим свежим силам. Еще один рывок через грунтовую насыпь — и вот мы уже в цивилизации. Водитель подгоняет скорую, Иваныча укладывают в нее и уже оказывают полноценную помощь.

18.00. Докладываем в чат об окончании поисково-спасательных работ и разъезжаемся по домам.

Сегодняшнее утро началось с сообщения нашего диспетчера в чате: «Утро началось со звонка благодарности нашим спасителям. Анатолий Иванович со слезами благодарил всех, особенно Илью! Пожелал всем здоровья и спасибо, что мы занимаемся нужным делом. Он дома. С ногой был вывих».

А я благодарю всю нашу дружную команду, сотрудников СМП и МЧС за оперативность, слаженность действий и чуткое отношение к пострадавшим. Было очень приятно работать!»