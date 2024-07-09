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10 июля Заречье на сутки останется без воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

10 июля Заречье на сутки останется без воды

Это связано с профилактическими работами на Упкинском водозаборе Тулы.

С 8.00 10 июля до 8.00 11 июля будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • пос. Октябрьский; 
  • ул. Октябрьская, 199-209;
  • ул. Галкина, 237-289, 
  • ул. Гагарина, 1-12; 
  • ул. Н. Неман; 
  • ул. П. Коммуны; 
  • ул. Грибоедова; 
  • ул. Железнодорожная;
  • ул. Кропоткина;
  • ул. Красина; 
  • ул. Гончарова;
  • ул. Писемского, 
  • ул. Боборыкина, 
  • п. Обидимо; 
  • с. Обидимо.

Также возможно пониженное давление холодного водоснабжения в Зареченском округе г. Тулы. Жителей просят заранее запастись водой. 

Также для них в течение дня будет организована бесплатная раздача воды. 

Адреса выдачи воды

С автомобилей воду будут выдавать с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:

  • п. Октябрьский- разворотное кольцо,
  • п. Обидимо, площадь Комсомольская (разворотное кольцо),
  • Баташевский сад (разворотное кольцо).

В киосках «Ключ здоровья» воду будут выдавать с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, 11, пересечение с ул. Герцена,
  • ул. Гарнизонный проезд, 1/3,
  • ул. Октябрьская, 203,
  • ул. Демидовская, 74,
  • ул. Ствольная, пересечение с М. Горького, 37,
  • Ул. Сакко и Ванцетти/ул. Пузакова,
  • ул. Заварная, в районе д. № 58 по ул. Пузакова,
  • ул. Пузакова, 12,
  • ул. Токарева/ул. Октябрьская, 184,
  • ул. Максимовского, 8,
  • ул. Арсенальная, пересечение с ул. Галкина, 20,
  • ул. Галкина, 37-а.

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Фотограф:
сегодня, в 10:12 +1
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