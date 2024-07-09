10 июля Заречье на сутки останется без воды

С 8.00 10 июля до 8.00 11 июля будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- пос. Октябрьский;
- ул. Октябрьская, 199-209;
- ул. Галкина, 237-289,
- ул. Гагарина, 1-12;
- ул. Н. Неман;
- ул. П. Коммуны;
- ул. Грибоедова;
- ул. Железнодорожная;
- ул. Кропоткина;
- ул. Красина;
- ул. Гончарова;
- ул. Писемского,
- ул. Боборыкина,
- п. Обидимо;
- с. Обидимо.
Также возможно пониженное давление холодного водоснабжения в Зареченском округе г. Тулы. Жителей просят заранее запастись водой.
Также для них в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.
С автомобилей воду будут выдавать с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:
- п. Октябрьский- разворотное кольцо,
- п. Обидимо, площадь Комсомольская (разворотное кольцо),
- Баташевский сад (разворотное кольцо).
В киосках «Ключ здоровья» воду будут выдавать с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:
- ул. М. Горького, 11, пересечение с ул. Герцена,
- ул. Гарнизонный проезд, 1/3,
- ул. Октябрьская, 203,
- ул. Демидовская, 74,
- ул. Ствольная, пересечение с М. Горького, 37,
- Ул. Сакко и Ванцетти/ул. Пузакова,
- ул. Заварная, в районе д. № 58 по ул. Пузакова,
- ул. Пузакова, 12,
- ул. Токарева/ул. Октябрьская, 184,
- ул. Максимовского, 8,
- ул. Арсенальная, пересечение с ул. Галкина, 20,
- ул. Галкина, 37-а.