10 июля Заречье на сутки останется без воды

Фото Дмитрия Дзюбина.

Это связано с профилактическими работами на Упкинском водозаборе Тулы.

С 8.00 10 июля до 8.00 11 июля будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

пос. Октябрьский;

ул. Октябрьская, 199-209;

ул. Галкина, 237-289,

ул. Гагарина, 1-12;

ул. Н. Неман;

ул. П. Коммуны;

ул. Грибоедова;

ул. Железнодорожная;

ул. Кропоткина;

ул. Красина;

ул. Гончарова;

ул. Писемского,

ул. Боборыкина,

п. Обидимо;

с. Обидимо.

Также возможно пониженное давление холодного водоснабжения в Зареченском округе г. Тулы. Жителей просят заранее запастись водой.

Также для них в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.

Адреса выдачи воды

С автомобилей воду будут выдавать с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:

п. Октябрьский- разворотное кольцо,

п. Обидимо, площадь Комсомольская (разворотное кольцо),

Баташевский сад (разворотное кольцо).

В киосках «Ключ здоровья» воду будут выдавать с 9.00 до 20.00 по следующим адресам: