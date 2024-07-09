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Жительница Новомосковска незаконно получала детские пособия

Жительница Новомосковска незаконно получала детские пособия

Теперь заплатит за это штраф.

В Новомосковске 25-летняя местная жительница признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что после развода дочь обвиняемой по решению суда проживает с отцом. Несмотря на это, женщина подала заявление о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. С 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года обвиняемая незаконно получила 80 000 рублей. 

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в 30 000 рублей. Кроме этого, она вернет государству присвоенные 80 000 рублей. 

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