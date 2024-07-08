Погода в Туле 9 июля: сухо и до +32 градусов

Во вторник в Тульской области ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер восточный, до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 13 до 18 градусов тепла, днём – от +27 до +32. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.