Возле Кировского сквера столб рухнул на автомобиль

Сообщается, что вечером 8 июля на ул. Кирова в районе кругового движения напротив дома 182 произошло ДТП. SsangYong Actyon врезался в столб, после чего опора рухнула.
О состоянии водителя ничего неизвестно. На месте работает ГИБДД.
Фотографией поделились очевидцы.
Сообщается, что вечером 8 июля на ул. Кирова в районе кругового движения напротив дома 182 произошло ДТП. SsangYong Actyon врезался в столб, после чего опора рухнула.
О состоянии водителя ничего неизвестно. На месте работает ГИБДД.
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