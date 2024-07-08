Возле Кировского сквера столб рухнул на автомобиль

Сообщается, что вечером 8 июля на ул. Кирова в районе кругового движения напротив дома 182 произошло ДТП. SsangYong Actyon врезался в столб, после чего опора рухнула.

О состоянии водителя ничего неизвестно. На месте работает ГИБДД.