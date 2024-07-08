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Капремонт детской больницы на ул. Металлургов в Туле закончат к 1 августа
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Капремонт детской больницы на ул. Металлургов в Туле закончат к 1 августа

С ходом работ ознакомился врио главы региона Дмитрий Миляев.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев проверил ход капремонта в детской поликлинике на ул. Металлургов в Туле. Она обслуживает около 8500 детей. На время ремонта они получают медицинскую помощь в отделении на ул. Матросова. В больнице трудятся 49 сотрудников, среди них 10 врачей.

Работы идут по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». В больнице отремонтировали инженерные сети, системы жизнеобеспечения, входные группы. Там появились новые помещения, кабинет УЗИ, кабинеты функциональной диагностики, зоны комфортного пребывания и колясочная.

Работы завершаются, до конца июля поликлиника будет открыта.

– Большое внимание уделяется объектам здравоохранения и первичного звена. Один из таких объектов долгожданная детская больница на улице Металлургов. Убежден, что уже 1 августа поликлиника примет первых маленьких пациентов, – сказал Дмитрий Миляев.

Главе администрации Тулы Илье Беспалову поручено проработать возможность организации парковочных мест рядом с поликлиникой. Также Дмитрий Миляев обратил внимание городских властей на состояние внутреннего двора – его нужно привести в порядок.

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вчера, в 21:21 0
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