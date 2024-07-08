К благоустройству Кировского сквера привлекут дополнительные силы

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев с рабочим визитом посетил Кировский сквер, где сейчас идут работы по благоустройству. Сквер считается одной из основных точек притяжения жителей Пролетарского района. Объект одержал победу в рейтинговом голосовании, за него проголосовали более 50 тысяч туляков.

В 2019 году на первом этапе было проведено освещение, обустроено плиточное пространство, установлены арт-объекты, размещены малые архитектурные формы, высажены деревья.

Теперь в сквере уложат плитку и асфальт, сделают фонтаны, детские и спортивные площадки, а также фотозону с арт-объектами. Закончить благоустройство планируется в ноябре этого года.

– Объект достаточно большой, нужно подумать о привлечение дополнительных людей. Благоустройство Кировского сквера должно быть выполнено качественно и в срок. Очень надеюсь, что уже в этом году мы сделаем большой подарок пролетарцам и откроем долгожданный сквер, – сказал Дмитрий Миляев.