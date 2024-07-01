«Умирают от жары»: туляки обеспокоены состоянием животных в парке-отеле «Плазма»

Жители Тульской области обеспокоены состоянием животных в парке-отеле «Плазма» в Донском. Информацию о том, что животные могут погибнуть от жары прислали в редакцию Myslo читатели.

По их словам, котята сидят в очень маленькой клетке впятером. Белка лежит лапками вверх. Павлин и котенок кое-как нашли место, где можно спрятаться от палящих лучей солнца.

— Жительница предложила сотрудникам забрать нескольких пушистых малышей, чтобы пристроить в семьи. Но, к сожалению, ей отказали, — сказано в сообщении.

В соцсетях туляки уже успели назвать ситуацию с животными «живодерней» и призвали помочь подопечным отеля.

— В выходные видела туже картину и была в ужасе, животные просто лежат, вода есть в мисках, но конечно не холодная.

— Это что ещё за живодерня?

— Изверги. Они же в неволе. Такая жара, бедные животные.

— Тут человеку погано в таких температурах, а тем, кто ещё меньше и спрятаться в номер с кондиционером не может — вообще атас. Неужто надо ждать пока зверьё издохнет от жары и обезвоживания? Надеюсь хозяева и сотрудники догадаются как-нибудь исправить ситуацию, — пишут в комментариях пользователи (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред).

Напомним, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 5 июля в регионе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.