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«Умирают от жары»: туляки обеспокоены состоянием животных в парке-отеле «Плазма»

«Умирают от жары»: туляки обеспокоены состоянием животных в парке-отеле «Плазма»

Подопечные мини-зоопарка укрываются от солнца как могут.

Жители Тульской области обеспокоены состоянием животных в парке-отеле «Плазма» в Донском. Информацию о том, что животные могут погибнуть от жары прислали в редакцию Myslo читатели. 

По их словам, котята сидят в очень маленькой клетке впятером. Белка лежит лапками вверх. Павлин и котенок кое-как нашли место, где можно спрятаться от палящих лучей солнца. 

— Жительница предложила сотрудникам забрать нескольких пушистых малышей, чтобы пристроить в семьи. Но, к сожалению, ей отказали, — сказано в сообщении. 

В соцсетях туляки уже успели назвать ситуацию с животными «живодерней» и призвали помочь подопечным отеля.

— В выходные видела туже картину и была в ужасе, животные просто лежат, вода есть в мисках, но конечно не холодная.

— Это что ещё за живодерня?
— Изверги. Они же в неволе. Такая жара, бедные животные.
— Тут человеку погано в таких температурах, а тем, кто ещё меньше и спрятаться в номер с кондиционером не может — вообще атас. Неужто надо ждать пока зверьё издохнет от жары и обезвоживания? Надеюсь хозяева и сотрудники догадаются как-нибудь исправить ситуацию, — пишут в комментариях пользователи (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред). 

Напомним, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  с 1 по 5 июля в регионе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

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Автор:
сегодня, в 18:40 0
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