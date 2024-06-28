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В Тульской области соревновались газодымозащитные службы регионов ЦФО: фоторепортаж
Фото предоставлены пресс-службой МЧС России по Тульской области.

В Тульской области соревновались газодымозащитные службы регионов ЦФО: фоторепортаж

27 июня на стадионе МЧС прошел первый день состязаний.

Свои навыки демонстрировали пожарные-газодымозащитники. 17 команд приехали из регионов ЦФО. В каждой — пять человек. В первый день состязаний спасателей ждала огневая полоса психологической подготовки: они вскрывали бензорезом дверь, проходили полосу препятствий, развертывали пожарные рукава и тушили струей воды условный очаг возгорания.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, по итогам первого дня команда тульских газодымозащитников заняла лидирующее место, на втором — сотрудники ГДЗС Воронежской области. Третье место досталось представителям Брянской области. Четвертое — Орловской, пятое — Владимирской.

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Сегодня, 28 июня, огнеборцам предстоит установить трехколенную лестницу в окно этажа учебной башни и спустить манекена по спасательной веревке.

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