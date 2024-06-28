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Немецкая овчарка Якут вступила в ряды тульских спасателей «ЛизаАлерт»

Немецкая овчарка Якут вступила в ряды тульских спасателей «ЛизаАлерт»

Вместе с проводником они смогут быстрее находить пропавших.

Немецкая овчарка по кличке Якут пополнила ряды тульского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Об этом волонтеры рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Якут и его проводник Дмитрий Иванченко (позывной также «Якут») получили первичную аттестацию ПСС (поисково-спасательной службы) в качестве кинологического расчёта.

В составе группы они способны в разы сократить время и расстояние, пройденное пешими поисковиками.

— Мы говорим: «Ура!», потому что поисковая собака — это огромное усиление для добровольцев «ЛизаАлерт», вынужденных прочёсывать непроходимые заросли в надежде заметить человека, попавшего в беду. Четвероногий помощник куда легче проникнет туда, где на двух ногах трудно пролезть физически, — рассказали волонтеры. 
 

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Автор:
сегодня, в 09:52 +7
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