С 1 июля в автобусах Тулы заработают валидаторы

Пока что их продолжают устанавливать.

В предстоящий понедельник большинство автобусов выйдут на линии с валидаторами на всех входных группах.

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», оставшиеся автобусы оснастят системой безналичной оплаты проезда до середины июля. Сейчас продолжаются пуско-наладочные работы. Ранее валидаторами оснастили все трамваи и троллейбусы города.

Оплатить проезд можно с помощью телефона или карт. Стоимость по банковским картам — 26 рублей, по «Тройке» — 24 рубля. Оплатить наличными все еще можно через водителя при входе в переднюю дверь. Стоимость проезда в этом случае составит 30 рублей.

Контролировать оплату будет контрольно-ревизионная служба.

Пассажиров просят следить за балансом своих карт и вовремя пополнять их.