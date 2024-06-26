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Делегация Тульской области посетила Монголию

Делегация Тульской области посетила Монголию

Предприятия презентовали потенциальным партнерам свою продукцию.

С 24 по 26 июня состоялась международная бизнес-миссия делегации Тульской области в столицу Монголии Улан-Батор. Она организована региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) при содействии правительства Тульской области в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

В состав делегации вошли представители ЦПЭ и трех промышленных предприятий региона.

Тульские предприниматели посетили ведущие предприятия и торговые сети Улан-Батора, а также провели порядка 15 встреч с представителями бизнеса Монголии. Они презентовали потенциальным партнерам электрооборудование, гибкую упаковку на основе алюминиевой фольги для пищевой и фармацевтической промышленности, изделия из нержавеющей стали, чугуна и металла.

Торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев рассказал участникам делегации о востребованности региональной продукции и инструментах продвижения на монгольском рынке.

— Регион заинтересован в увеличении поставок тульского оборудования в Монголию, расширении действующих производств и создании новых совместных проектов, в том числе в сельском хозяйстве, лёгкой промышленности, фармацевтике и других отраслях. Я уверена, что этот визит поможет расширить экспортные связи, — отметила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Дарья Медведева.

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