Делегация Тульской области посетила Монголию

С 24 по 26 июня состоялась международная бизнес-миссия делегации Тульской области в столицу Монголии Улан-Батор. Она организована региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) при содействии правительства Тульской области в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

В состав делегации вошли представители ЦПЭ и трех промышленных предприятий региона.

Тульские предприниматели посетили ведущие предприятия и торговые сети Улан-Батора, а также провели порядка 15 встреч с представителями бизнеса Монголии. Они презентовали потенциальным партнерам электрооборудование, гибкую упаковку на основе алюминиевой фольги для пищевой и фармацевтической промышленности, изделия из нержавеющей стали, чугуна и металла.

Торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев рассказал участникам делегации о востребованности региональной продукции и инструментах продвижения на монгольском рынке.

— Регион заинтересован в увеличении поставок тульского оборудования в Монголию, расширении действующих производств и создании новых совместных проектов, в том числе в сельском хозяйстве, лёгкой промышленности, фармацевтике и других отраслях. Я уверена, что этот визит поможет расширить экспортные связи, — отметила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Дарья Медведева.