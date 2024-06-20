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Завод по переработке картофеля сливал вонючие отходы в реку Венёвку: предпринимателю придется заплатить штраф

Завод по переработке картофеля сливал вонючие отходы в реку Венёвку: предпринимателю придется заплатить штраф

По словам представителей компаний Манука Аветисяна, предприятие сейчас закрыто, решается вопрос о переносе его в другой регион.

О загрязнении реки Венёвки жители писали неоднократно. Представители «Народного фронта» говорят о двух годах загрязнений: «Сточные воды в Веневку сбрасывал картофельный завод, из-за чего стоял ужасный запах, а сама река похожа на болото».

Жители самостоятельно искали источник стоков в реку. И нашли. Это оказалось предприятие по переработке картофеля, основанное на месте бывшего молокозавода. 

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К делу подключилась Тульская природоохранная прокуратура.

— На основании обращений граждан, многочисленных публикаций в сети Интернет о загрязнении реки Веневки с привлечением специалистов контролирующих органов прокуратура провела проверку деятельности завода по переработке картофеля в Веневском районе, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Как стало известно Myslo, речь идет о КФХ «ЖАК» Манука Аветисяна, точнее — об одном из его предприятий.

В ходе неоднократных выездов сотрудников прокуратуры с представителями минприроды, ФБУ «Тульский ЦСМ» установлено: в результате сброса сточных вод с промплощадки завода происходит загрязнение реки Венёвки. 

В отобранных пробах воды обнаружено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, эксплуатирующий завод, осуществлял сброс сточных вод без разрешительных документов: решения о предоставлении водного объекта в пользование у него не было.

— Также в нарушение требований действующего законодательства индивидуальный предприниматель не вел учет в области обращения с отходами, не оформил паспорта на образующиеся отходы I–IV класса опасности, при осуществлении хозяйственной деятельности осуществляет пользование недрами в целях добычи подземных вод без соответствующей лицензии, — сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки по постановлениям Тульского природоохранного прокурора ИП — глава КФХ Манук Аветисян — привлечен к административной ответственности за совершение ряда правонарушений*.

Общая сумма штрафов — 178 тысяч рублей.

Сейчас тульское минприроды подсчитывает ущерб, причиненный реке.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре.

За комментарием Myslo обратился в группу компаний «ЖАК» Манука Аветисяна. Там сообщили, что завод не функционирует уже два месяца, производство остановлено. Руководитель рассматривает вопрос о переносе предприятия в особую экономическую зону в Липецкую область, ближе к еще одному предприятию группы компаний. 

 

* Ч. 4 ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), ч. 1 ст. 8.42 (использование водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности), ст. 7.6 (использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом), ч. 9 ст. 8.2 (неисполнение обязанности по составлению паспортов отходов), ч. 10 ст. 8.2 (неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления), ч. 1 ст. 7.3 (пользование недрами без лицензии на пользование недрами).

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Место
Тула

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