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В Тульской области из-за штормового ветра рухнули 42 дерева, повреждено 9 автомобилей
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области из-за штормового ветра рухнули 42 дерева, повреждено 9 автомобилей

К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия штормового ветра в Тульской области. На данный момент в регионе зафиксировано 42 падения деревьев в 10 муниципальных образованиях.

Упавшие деревья повредили девять автомобилей. Подобные происшествия случились в четырех муниципальных образованиях, в том числе и в Туле

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Кроме того, в Дубне на ул. Л. Толстого произошло частичное повреждение кровли пятиэтажного многоквартирного дома. Пострадавших нет.

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Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области, поваленные деревья распиливают и убирают.

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