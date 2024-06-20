В Тульской области из-за штормового ветра рухнули 42 дерева, повреждено 9 автомобилей

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия штормового ветра в Тульской области. На данный момент в регионе зафиксировано 42 падения деревьев в 10 муниципальных образованиях.

Упавшие деревья повредили девять автомобилей. Подобные происшествия случились в четырех муниципальных образованиях, в том числе и в Туле.

Кроме того, в Дубне на ул. Л. Толстого произошло частичное повреждение кровли пятиэтажного многоквартирного дома. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области, поваленные деревья распиливают и убирают.