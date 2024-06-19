В Туле на пяти самых аварийных участках дорог займутся снижением ДТП

На участках дорожного движения с повышенной аварийностью проведут работы с целью снижения числа ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».
Речь идёт об участках, на которых было 2 и более аварии, а именно:
- пос. Скуратовский, ул. Автомобилистов, 4;
- ул. Болдина, 91-97;
- ул. Металлургов, 80-84;
- ул. Оборонная, 98-100;
- ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге.
В зависимости от характера ДТП на точках будут проведены такие работы:
- обустройство пешеходного перехода, совмещённого с «лежачим полицейским»;
- установка ограждений;
- изменение схемы организации дорожного движения на ул. Оборонной/ул. Некрасова;
- обеспечение видимости светофорного объекта.
Работы по предупреждению аварийности планируется выполнить до 1 сентября.