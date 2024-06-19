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В Туле на пяти самых аварийных участках дорог займутся снижением ДТП

В Туле на пяти самых аварийных участках дорог займутся снижением ДТП

Безопаснее для пешеходов и автомобилей станет к началу осени.

На участках дорожного движения с повышенной аварийностью проведут работы с целью снижения числа ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».

Речь идёт об участках, на которых было 2 и более аварии, а именно:

  • пос. Скуратовский, ул. Автомобилистов, 4;

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  • ул. Болдина, 91-97;

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  • ул. Металлургов, 80-84;

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  • ул. Оборонная, 98-100;

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  • ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге.

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В зависимости от характера ДТП на точках будут проведены такие работы:

  • обустройство пешеходного перехода, совмещённого с «лежачим полицейским»;
  • установка ограждений;
  • изменение схемы организации дорожного движения на ул. Оборонной/ул. Некрасова;
  • обеспечение видимости светофорного объекта.

Работы по предупреждению аварийности планируется выполнить до 1 сентября.

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