В Туле на пяти самых аварийных участках дорог займутся снижением ДТП

Безопаснее для пешеходов и автомобилей станет к началу осени.

На участках дорожного движения с повышенной аварийностью проведут работы с целью снижения числа ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».

Речь идёт об участках, на которых было 2 и более аварии, а именно:

пос. Скуратовский, ул. Автомобилистов, 4;

ул. Болдина, 91-97;

ул. Металлургов, 80-84;

ул. Оборонная, 98-100;

ул. Кутузова/ул. Рихарда Зорге.

В зависимости от характера ДТП на точках будут проведены такие работы:

обустройство пешеходного перехода, совмещённого с «лежачим полицейским»;

установка ограждений;

изменение схемы организации дорожного движения на ул. Оборонной/ул. Некрасова;

обеспечение видимости светофорного объекта.

Работы по предупреждению аварийности планируется выполнить до 1 сентября.