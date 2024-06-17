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Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» проведут практические занятия для новичков

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» проведут практические занятия для новичков

Все желающие смогут ознакомиться с методикой поиска пропавших людей в городских условиях или в лесу.

Тульские поисковики приглашают в свои ряды неравнодушных земляков. Они подготовили краткие практические занятия. Опытные члены отряда «ЛизаАлерт» наглядно покажут, как проходят поиски пропавших людей на практике.

Городское занятие состоится в четверг, 20 июня, в 19.00. Сбор группы – возле отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3). А в воскресенье, 23 июня, в ЦПКиО им. П. П. Белоусова пройдёт трёхчасовое полевое занятие.

Участники узнают, как правильно собираться в лес на поиск, как пользоваться компасом, что такое навигатор, научатся общаться в радиоэфире и выяснят, какие методики лесного поиска практикуются в отряде.

Зарегистрироваться на занятие 23 июня можно здесь, а задать вопросы – по телефону 8(953)955-04-07.

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вчера, в 22:30 0
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Тула

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