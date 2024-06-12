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В Туле автомобилист на Toyota «научил» Mercedes плохому

В Туле автомобилист на Toyota «научил» Mercedes плохому

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Пользователь Myslo Sammy прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего авто. Запись сделана в районе перекрестка ул. Дульной и ул. Максима Горького.

«Очередные торопыги, которых то ли зов желудка звал, то ли еще какой-то основной инстинкт подгонял. Первый уверенно проехал на красный, второй выехал так же, со встречки. И встал передо мной так, что мешал проезду машин, которые следовали по ул. М. Горького. Снято с двух ракурсов, номера нарушителей отлично видны. Вот, в чем смысл такого поведения на дорогах? Показать остальным свою „особенность“? Да, показали. Надеюсь, награда „успей проскочить на красный“ найдет героев видео», — прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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