Новая школа в деревне Ямны начнет работу с 1 сентября

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

11 июня врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетил новую школу в деревне Ямны, построенную в рамках нацпроекта «Образование».

— Алексей Дюмин относился внимательно к развитию социальной инфраструктуры. С 2016 года в регионе появилось 7 новых школ, одну реконструировали. Сейчас строятся еще две большие школы. Эта работа будет продолжена, — сказал Дмитрий Миляев.

Появление школы в деревне Ямны — долгожданное событие. Ребята получили в шаговой доступности от дома просторное здание, которое оснащено современным учебным оборудованием.

— Строительство началось в 2022 году и завершилось в декабре прошлого года. Детишки начнут учиться в новом здании уже с 1 сентября, — сказал Дмитрий Миляев.

Во время осмотра школы врио губернатора вместе с родителями, инициировавшими строительство школы, проинспектировал работу школьного лагеря. В лагере отдыхают сейчас 25 ребят от 8 до 11 лет, все они 1 сентября придут сюда учиться.

Министр строительства региона Павел Мусиенко отметил, что начальная школа размещена в отдельном блоке на первом этаже, где находятся 4 учебных кабинета, игровая и спальная комнаты для группы продленного дня. В другом крыле расположены пищеблок, кабинеты трудового обучения и медицинский блок. На втором этаже находятся спортивный и актовый залы, а на втором и третьем этажах — 13 предметных кабинетов для обучающихся основной и средней школы.

Школа рассчитана на 100 учащихся и оборудована собственной котельной.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов подчеркнул, что в школе будут обучаться дети из деревни Ямны и близлежащих населенных пунктов.

Штатное расписание уже сформировано: учителя, работавшие в старой школе, вернутся в новое здание. В связи с увеличением числа учащихся проводится дополнительный подбор педагогов.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко добавила, что благодаря участию этого Центра образования в региональном проекте «PRO-стажер» в школу придут четыре молодых специалиста.

В первую волну зачислено 82 школьника, которые ранее учились в школе деревни Ямны. Оставшиеся места будут заполнены до 1 сентября. За парты сядут 18 первоклассников. Напомним, на месте нового учебного заведения с 1938 года функционировала школа, здание которой в октябре 2019 года было признано аварийным. После проведенной экспертизы было решено не ремонтировать старое здание, а построить новую современную школу.