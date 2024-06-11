Тульские спортсмены стали чемпионами России по гребле на байдарках и каноэ

Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Москве на гребном канале завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 20 регионов страны.

Представители сборной команды Тульской области завоевали пять медалей. Об этом сообщает минспорт региона.

Елизавета Струтина стала чемпионкой России в лодках класса «Дракон» — «Д-10» на дистанциях 200 м и 2000 м в составе команды «Ракета».

Олег Чаусов — чемпион России в лодках класса «Дракон» — «Д-10» на дистанциях 200 м и 2000 м в составе команды «Шторм». На дистанции 500 м тульский спортсмен стал серебряным призером.

Тренируются спортсмены под руководством Олега Чертова и Сергея Рассыхатского.