  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Поисковики нашли в Белевском районе останки 29 красноармейцев - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Поисковики нашли в Белевском районе останки 29 красноармейцев
Фото Михаила Булдакова

Поисковики нашли в Белевском районе останки 29 красноармейцев

Идентифицировать кого-либо из павших бойцов искателям пока не удалось.

В Тульской области стартовал летний этап серии поисковых экспедиций «Вахта памяти. «Тульский рубеж – 2024». После сильного весеннего обводнения почва пришла в норму и поисковики отряда «Штурм» возобновили работу в Белёвском районе, на местах боёв Великой Отечественной войны.

По словам командира отряда Михаила Булдакова, уже обнаружены и извлечены останки 29 красноармейцев. Несмотря на большое количество личных вещей и предметов амуниции, волонтёрам пока не удалось определить личности бойцов и их принадлежность к какому-либо подразделению.

«Согласно имеющимся архивным данным, можно предположить, что в выявленных неучтённых воинских захоронениях находятся останки бойцов 108-й отдельной стрелковой бригады, 97-й, 149-й и 342-й стрелковых дивизий», – говорится в официальном сообщении поискового отряда.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
поисковикипоисковый отряд Штурмувековечение памятиВахта ПамятиВеликая Отечественная война
Место
Тульская областьБелевский район

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Главный судебный пристав региона проконсультирует туляков по вопросам алиментов
Главный судебный пристав региона проконсультирует туляков по вопросам алиментов
Ясногорский завод поставил в воронежскую гимназию некачественный сыр
Ясногорский завод поставил в воронежскую гимназию некачественный сыр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.