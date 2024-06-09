Поисковики нашли в Белевском районе останки 29 красноармейцев

Фото Михаила Булдакова

Идентифицировать кого-либо из павших бойцов искателям пока не удалось.

В Тульской области стартовал летний этап серии поисковых экспедиций «Вахта памяти. «Тульский рубеж – 2024». После сильного весеннего обводнения почва пришла в норму и поисковики отряда «Штурм» возобновили работу в Белёвском районе, на местах боёв Великой Отечественной войны.

По словам командира отряда Михаила Булдакова, уже обнаружены и извлечены останки 29 красноармейцев. Несмотря на большое количество личных вещей и предметов амуниции, волонтёрам пока не удалось определить личности бойцов и их принадлежность к какому-либо подразделению.

«Согласно имеющимся архивным данным, можно предположить, что в выявленных неучтённых воинских захоронениях находятся останки бойцов 108-й отдельной стрелковой бригады, 97-й, 149-й и 342-й стрелковых дивизий», – говорится в официальном сообщении поискового отряда.