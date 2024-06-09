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Ясногорский завод поставил в воронежскую гимназию некачественный сыр
Фото ru.freepik.com

Ясногорский завод поставил в воронежскую гимназию некачественный сыр

После проверки декларация о соответствии на продукт была аннулирована.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели надзорное мероприятие в отношении ООО «Молпак», расположенного в Ясногорском районе.

Выяснилось, что в выпускаемом предприятием сыре содержатся жиры немолочного происхождения. Это является нарушением технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Установлено, что этот сыр поставлялся в одну из гимназий Воронежской области. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Декларация о соответствии на сыр признана не действительной.

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Место
Тульская областьЯсногорский район

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