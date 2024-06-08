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В Тульской области построят китайско-российский торгово-логистический центр

В Тульской области построят китайско-российский торгово-логистический центр

Соглашение о строительстве подписано на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

8 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления Taitong International Transport Co., Ltd. Чу Суанем.

Taitong International Transport Co., Ltd. — крупная транспортная китайская компания, которая занимается наземными, железнодорожными, морскими и воздушными перевозками.

Соглашение подразумевает строительство китайско-российского торгово-логистического центра. Инвестиции в проект — 6 млрд рублей. Планируется создать порядка 200 рабочих мест.

Заместитель губернатора отметил, что регион располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Территорию региона пересекают важные стратегические автомобильные дороги федерального значения. Крупные железнодорожные магистрали связывают Тулу с другими регионами России и странами ближнего и дальнего зарубежья.

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