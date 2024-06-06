В Ефремове в реку сливают нечистоты: грязная жижа течёт в сторону детского лагеря

Кадр из видео читателя.

Недавно мы писали, что в Ефремове река Красивая Меча оказалась загажена отходами — в районе д. Каланчиновки вода приобрела молочный оттенок и сильный запах сероводорода.

Наш читатель Александр рассказал, что чуть ниже по течению находится труба, из которой в водоём сливается вонючая жижа. А совсем рядом с этим местом находится детский летний лагерь «Ласточка».

«Пусть прокуратура или кто-то ещё проверит воду в районе детского лагеря. Ведь дети могут отравиться!» — пишет мужчина.

По словам ефремовской администрации, этот вопрос находится в компетенции областного Управления Росприроднадзора. В пробах сточных и природных вод обнаружены отклонения от нормативных показателей. В отношении местной организации АО «ЕЗСК сервис», которая специализируется на сборе и обработке сточных вод, проводится проверка.