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«Издеваются над речкой, сволочи!»: ефремовец снял загаженную стоками Красивую Мечу
Кадры из видео.

«Издеваются над речкой, сволочи!»: ефремовец снял загаженную стоками Красивую Мечу

Река в районе деревни Каланчиновки Ефремовского района по виду больше похожа на молоко, а по запаху – на общественный туалет.

В редакцию Myslo обратились жители Ефремовского района. Они бьют тревогу: с апреля река Красивая Меча, которая делает живописный изгиб вокруг деревни Каланчиновки, буквально погибает от стоков. «Это какая-то серая жижа с запахом сероводорода, глаза режет!» — говорят местные.

Местный житель снимал видео на реке и в апреле, и сейчас — в мае. Последний ролик он записал сегодня, 16 мая. 

— Сразу после очистных река вот такая. Мутная, вонючая вода, а берега — в гадкой слизи. Издеваются над речкой, сволочи! — комментирует неравнодушный человек по имени Александр.

Мужчина рассказал, что ниже по течению находится турбаза, детский оздоровительный летний лагерь и дачи «ах каких уважаемых людей». И вся эта вонючая вода течет туда.

Александр рассказывает: 

- Река становится мутной сразу после мест, где в нее заходят трубы с очистных. В одном месте выход из трубы лежит на дне реки и видно только водоворот. А в другом труба вполне себе видна:

777.PNG

В комментариях к постам мужчины местные жители решили собраться да и заварить трубу, из которой в реку течет зловонная жижа.

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Автор:
сегодня, в 15:34 +4
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