На ул. Советской из-за ДТП с несколькими машинами собралась огромная пробка

Фото предоставлено очевидцем

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал, но участники аварии практически полностью перекрыли движение из Заречья в сторону центра.

Вечером 5 июня на ул. Советской, напротив Городского концертного зала, столкнулись несколько машин – Hyundai Solaris Chevrolet Lacetti и два грузовика – «КамАЗ» и Mercedes-Benz.

Судя по расположению машин, причиной аварии стало несоблюдение бокового интервала. Кроме того, одна из легковушек могла попасть в «слепую зону» большегруза.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших, но участники ДТП полностью перекрыли движение со стороны зареченского моста в центр. Это серьёзно осложнило и без того непростую в вечерний час пик дорожную обстановку.

UPD. Публикация дополнена в 20.36: инспекторы ГАИ оформили ДТП, движение восстановлено.