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Редкую часть копья времен Дмитрия Донского нашли на Куликовом поле
Фото пресс-службы музея «Куликово поле».

Редкую часть копья времен Дмитрия Донского нашли на Куликовом поле

Археологи обнаружили также наконечники стрел XIV века.

Историки нашли редкие предметы в ходе разведочных полевых работ на месте Куликовской битвы. Например, вток — элемент копья, который насаживался на тыльную часть древка и позволял втыкать копье в землю, создавая упор.

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Помимо этого, археологи нашли два железных черешковых наконечника стрел. Первый — овально-удлиненной формы — является традиционным для лучников эпохи Куликовской битвы, а второй относится к типу бронебойных и считается более редким. Такие наконечники предназначались для точного поражения воина, пробивания кольчуги или пластинчатых доспехов.

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Элементы оружия были найдены на южной периферии эпицентра сражения. По словам экспертов, находки уже прошли первичную консервацию. После полной реставрации их представят в зале реликвий музейного комплекса.

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