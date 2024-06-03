Редкую часть копья времен Дмитрия Донского нашли на Куликовом поле

Историки нашли редкие предметы в ходе разведочных полевых работ на месте Куликовской битвы. Например, вток — элемент копья, который насаживался на тыльную часть древка и позволял втыкать копье в землю, создавая упор.

Помимо этого, археологи нашли два железных черешковых наконечника стрел. Первый — овально-удлиненной формы — является традиционным для лучников эпохи Куликовской битвы, а второй относится к типу бронебойных и считается более редким. Такие наконечники предназначались для точного поражения воина, пробивания кольчуги или пластинчатых доспехов.

Элементы оружия были найдены на южной периферии эпицентра сражения. По словам экспертов, находки уже прошли первичную консервацию. После полной реставрации их представят в зале реликвий музейного комплекса.