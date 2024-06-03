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Сколько остается денег в тульских семьях с детьми при минимальных тратах
Фото – инфографика РИА Новости.

Сколько остается денег в тульских семьях с детьми при минимальных тратах

Рейтинг российских регионов по благосостоянию семей за 2023 год составило агентство РИА Новости.

Тульская область оказалась на 36-м месте из 85. Согласно таблице потенциально возможный остаток денег среднестатистической семьи с одним ребенком после минимальных расходов составляет 55 416 рублей. В семье с двумя детьми данная сумма составляет 39 695 рублей. 

По итогам 2023 года рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь после минимальных расходов в семье с двумя детьми остается чуть более 140 тысяч рублей. Вслед за ним идет Москва, где остаток составляет порядка 100 тысяч. Это самые высокие показатели по стране. На последних строчках — Ингушетия и Кабардино-Балкария.

По материалам РИА Новости.

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