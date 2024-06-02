В Тульской области введены дополнительные меры поддержки социальных предпринимателей

На заседании облдумы приняты изменения в закон Тульской области «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения».

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Галина Алешина отметила, что дополнительной мерой поддержки смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, входящие в реестр социальных предприятий региона.

На данный момент в области зарегистрировано свыше 100 компаний, занимающихся социальным бизнесом.

Новые налоговые льготы позволят уменьшить налоговую нагрузку и переориентировать ресурсы на развитие и масштабирование. Мера поддержки обеспечит снижение налоговой ставки. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, устанавливается ставка 5%, а если доходы, то 1%.



Заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Садова:

Лариса Садова В Тульской области внедряют новые меры поддержки, обозначенные врио Губернатора Дмитрием Вячеславовичем Миляевым в рамках Недели предпринимательства. В том числе для социального бизнеса, который обеспечивает занятость и оказывает услуги членам многодетных семей, людям с ограниченными возможностями здоровья и другим категориям. В ближайшее время появится возможность получить статус социального предприятия для компаний, в которых работают участники СВО.



Комплекс мер поддержки для социальных предприятий действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».