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На чемпионате и первенстве ЦФО тульские легкоатлеты завоевали 20 медалей
Фото пресс-службы Тульской областной федерации лёгкой атлетики.  

На чемпионате и первенстве ЦФО тульские легкоатлеты завоевали 20 медалей

С 28 по 30 мая в Брянске проходили соревнования чемпионата и первенства Центрального федерального округа по лёгкой атлетике.

Сборная Тульской области завоевала 9 золотых, 5 серебряных и 
6 бронзовых медалей.

Золотые медали
  • Александр Ефимов — 100 м (мужчины)
  • Анастасия Волковой — 100 м (женщины)
  • Анастасия Якунина — тройной прыжок (до 23 лет)
  • Леонид Долматов — толкание ядра (до 23 лет)
  • Анастасия Мишина — 5000 м (до 23 лет)
  • Борис Батов — 5000 м (до 23 лет)

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  • Дмитрий Яковлев — 800 м (до 18 лет)
  • Максим Антонов — прыжки в длину (до 16 лет)

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  • Дмитрий Городничий — метание копья (до 16 лет) 
Серебряные медали
  • Дарья Батурина — прыжки в длину (до 16 лет)
  • Фабиана Елистратова — толкание ядра (до 16 лет)
  • Олеся Герасимова — 100 м (до 16 лет) 
  • команда юношей в эстафете 4×400м до18 лет 
  • команда юношей в эстафете 4×400м до 20 лет 
Бронзовые медали

 

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  • Анастасия Якунина — прыжки в длину (до 23 лет)

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  • Анастасия Мишина — 1500 м (до 23 лет)
  • Борис Батов — 3000 м с препятствиями (до 23 лет)
  • Александр Митяев — 200 м (до 20 лет)
  • Иван Мурашов — метание копья (до18 лет)
  • Алексей Смирнов — 100 м (до 16 лет)

По итогам соревнований наши легкоатлеты выступят в первенствах страны в своих возрастных категориях. 



 

Анастасия Мишина, Дмитрий Городничий (на пьедестале), 
 

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