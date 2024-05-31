На чемпионате и первенстве ЦФО тульские легкоатлеты завоевали 20 медалей

Сборная Тульской области завоевала 9 золотых, 5 серебряных и
6 бронзовых медалей.
- Александр Ефимов — 100 м (мужчины)
- Анастасия Волковой — 100 м (женщины)
- Анастасия Якунина — тройной прыжок (до 23 лет)
- Леонид Долматов — толкание ядра (до 23 лет)
- Анастасия Мишина — 5000 м (до 23 лет)
- Борис Батов — 5000 м (до 23 лет)
- Дмитрий Яковлев — 800 м (до 18 лет)
- Максим Антонов — прыжки в длину (до 16 лет)
- Дмитрий Городничий — метание копья (до 16 лет)
- Дарья Батурина — прыжки в длину (до 16 лет)
- Фабиана Елистратова — толкание ядра (до 16 лет)
- Олеся Герасимова — 100 м (до 16 лет)
- команда юношей в эстафете 4×400м до18 лет
- команда юношей в эстафете 4×400м до 20 лет
- Анастасия Якунина — прыжки в длину (до 23 лет)
- Анастасия Мишина — 1500 м (до 23 лет)
- Борис Батов — 3000 м с препятствиями (до 23 лет)
- Александр Митяев — 200 м (до 20 лет)
- Иван Мурашов — метание копья (до18 лет)
- Алексей Смирнов — 100 м (до 16 лет)
По итогам соревнований наши легкоатлеты выступят в первенствах страны в своих возрастных категориях.
Анастасия Мишина, Дмитрий Городничий (на пьедестале),